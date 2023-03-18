شكرا لقرائتكم خبر عن رابط يوتيوب بث مباشر النصر وأبها يلا شوت yallashoot.. مشاهدة مباراة النصر ضد أبها تعليق بلال علام لايف ناو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رابط يوتيوب بث مباشر النصر وأبها يلا شوت yallashoot.. مشاهدة مباراة النصر ضد أبها تعليق بلال علام لايف ناو واحدة من الموضوعات التي يسعى لمعرفتها عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان لمعرفة مشاهدة مباراة النصر اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

بث مباشر النصر وأبها

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة خاصة ان المباراة خاصة لصالح فريق النصر من أجل صدارة بطولة دوري روشن السعودي.

وشهدت تشكيل النصر في مباراة اليوم كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بجواره عبدالرحمن غريب واندرسون تاليسكا ومن خليهم عبدالمجيد الصلهيم، وجاء تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها على النحو التالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد ﷲ العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد ﷲ الخيبري، عبد المجيد الصلهيم، لويز جوستافو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

وتنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.