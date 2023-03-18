شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت نارية في تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني رودي جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أبها والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في المواجهة التي ستقام ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها

وشهدت تشكيل النصر في مباراة اليوم كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بجواره عبدالرحمن غريب واندرسون تاليسكا ومن خليهم عبدالمجيد الصلهيم، وجاء تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها على النحو التالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد ﷲ العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد ﷲ الخيبري، عبد المجيد الصلهيم، لويز جوستافو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها

وتنقل فعاليات مباراة النصر وأبها عبر قناة SSC1 SD ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي المصري بلال أحمد علام