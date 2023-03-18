شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن إيميليانو دياز مساعد رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الاتفاق في إطار مباراة الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتفاق

ويقود هجوم الهلال في مباراة اليوم اوديون إيجالو بجواره ميشيل ديلجادو وبجواره كاريلو وجاء تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة االاتفاق على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كويلار – سلمان الفرج

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – أدويون إيجالو – كاريلو

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وتضم قائمة البدلاء "محمد العويس، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، معاذ فقيهي، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح الشهري".