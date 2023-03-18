بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة الهلال ضد الاتفاق دون تقطيع تعليق عربي رابط يوتيوب

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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق

ويسعى كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل حصد الثلاثة نقاط في مباراة صعبة على الطرفين ويرغب بالتحديد فريق الهلال في تحقيق الفوز وذلك من أجل مواصلة الضغط على متصدرين دوري روشن السعودي الاتحاد والنصر.

ويقود هجوم الهلال في مباراة اليوم النجم أوديون إيجالو حيث فضل رامون دياز على بقاء سالم الدوسري على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة ومن المُتوقع أن يشارك في شوط المباراة الثاني، وجاء تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - سلمان الفرج - ميشيل ديلجادو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.