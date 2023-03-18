شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة النصر وأبها اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة النصر وأبها في إطار الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة النصر وأبها

وقبل المباراة فإن فريق النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق أبها المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في سبعة مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

معلق مباراة النصر وأبها

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي عن معلق مباراة النصر وأبها حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير بلال أحمد علام.