شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على الفتح.. موعد مباراة الإتحاد القادمة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القادمة ضد ضمك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر أبريل القادم في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي

وتنطلق مباراة الاتحاد وضمك القادمة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.