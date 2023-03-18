شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من كهربا بعد تعثر الهلال وتجدد آمال الأهلى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري محمود كهربا، لاعب نادي الأهلى، على التعليق عن تعثر الهلال وتعادله بشكل إيجابي أمام صن داوينز بنتيجة هدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت فى أم درمان، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الله أكبر.. الله أكبر..الله أكبر.. ربنا كبير أوي"، جاء ذلك بعد إهدار الهلال لركلة جزاء فى الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، كانت كفيلة بالإطاحة بالفريق الأحمر.

وأصبح الأهلى يمتلك فرصة ذهبية للصعود إلى الدور القادم، والتأهل إلى ربع النهائي، فى حالة إذا ما تمكن المارد الأحمر من الفوز بهدف نظيف، فى الجولة الأخيرة، والتى ستقام فى القاهرة.



شروط تأهل الأهلى والهلال

ويحتاج الأهلى للفوز بهدف نظيف للتأهل بشكل رسمي ومباشر، رفقة فريق صن داوينز، فى حين أن الهلال يكفيه التعادل للتأهل والإطاحة بالأهلى، وقد يكفي الفريق السوداني الهزيمة من الأهلى بنتيجة 2/1 للتأهل.



ترتيب مجموعة الأهلى الحالية

ويعتبي صن داوينز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فى حين يتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.