شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الاتحاد على الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة العربية والسعودية في معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الاتحاد على الفتح اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من شهر مارس الجارى.

فوز الاتحاد على الفتح

وكان الاتحاد قد ضرب الفتح بقوة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد عن طريق كلًا من عبدالرزاق حمدلله الذي سجل هاتريك ثلاثة أهداف في الدقائق السابعة والخمسين والثامنة والتسعين وعن طريق أحمد محمد شراحيلي في الدقيقة 59 وايجور كورنادو في الدقيقة 90.

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ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الاتحاد

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق اتحاد جدة إلى النقطة رقم 50 في المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة رقم 32 في المركز السادس وجاء ترتيب دوري روشن السعودي على النحو التالى:

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 50 نقطة، 21 مباراة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، 20 مباراة.

3- الشباب في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، 20 مباراة.

4- الهلال في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، 18 مباراة.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، 20 مباراة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة، 20 مباراة.

7- الطائي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، 19 مباراة.

8- الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، 20 مباراة.

9- الفيحاء في المركز التاسع برصيد 23 نقطة، 19 مباراة.

10- أبها في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، 20 مباراة.

11- ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، 19 مباراة.

12- الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، 19 مباراة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، 20 مباراة.

14- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، 19 مباراة.

15- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، 19 مباراة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، 20 مباراة.