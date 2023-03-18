شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هاتريك حمدلله في شباك الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هاتريك حمدلله اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى بعد أن سجل هاتريك اليوم في شباك الفتح.

هاتريك حمدلله في شباك الفتح

وكان حمدلله قد سجل ثلاثة أهداف وهاتريك في شباك الفتح اليوم حيث افتتح تسجيل الأهداف في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ليبصم على الهاتريك في الدقيقة 98 ليقود الاتحاد لفوز كبير على حساب الفتح بنتيجة 5-1.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

وبهذه الثلاثية فإن حمدلله وصل إلى الهدف رقم 15 في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، بفارق هدفين عن اندرسون تاليسكا لاعب النصر وجاء الترتيب النهائي لدوري روشن على النحو التالى:

عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد 15 هدف.

اندرسون تاليسكا – النصر 13 هدف.

كارلوس جونيور – الشباب 12 هدف.

فراس البريكان – الفتح 11 هدف.

أودوين إيجالو – الهلال 11 هدف.

كريستيانو رونالدو – النصر 8 أهداف.

أنطوني نواكايمي – الفيحاء 8 أهداف.

كريستيان جوانكا – الشباب 8 أهداف.

يوسف سامي الشمري – الباطن 7 أهداف.

محمد فوزير – الرائد 7 أهداف.

مراد باتنا – الفتح 7 أهداف.

رومارينهو – اتحاد جدة 7 أهداف.