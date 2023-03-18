شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يضرب الفتح بقوة ويواصل تصدره لدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد فوز كبير على حساب الفتح بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الواحدة والعشرين من منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

الاتحاد يضرب الفتح بقوة

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى فريق الاتحاد من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السابعة من المباراة سجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الأول لصالح فريق الاتحاد، وبعدها حاول لاعبى الفتح لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل وفي الدقيقة الواحدة والأربعين سجل مراد باتنا الهدف الأول وهدف التعادل لصالح الفتح لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني قام المدير الفني نونو سانتو بعمل العديد من التغييرات لتسجيل الأهداف، وفي الدقيقة الخمسين من المباراة سجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء، قبل أن يسجل أحمد محمد شراحيلي الهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وبعدها حاول لاعبى فريق الفتح لتسجيل الهدف الثاني وهدف العودة من جديد ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة 90 سجل إيجور كورناردو الهدف الرابع لصالح الاتحاد قبل أن يسجل حمدلله الهدف الثالث والهاتريك له والخامس لفريقه في الدقيقة 98 لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف.