شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - أعلن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري قائمة الفراعنة الرسمية لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقرر لها ان تقام في كوت ديفوار 2024.
فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي
وشهدت قائمة منتخب مصر العديد من المفاجآت أبرزها استدعاء هشام صلاح الظهير الأيمن لفريق الإتحاد السكندري واستبعاد سام مرسي وأحمد حمدي وجاءت قائمة منتخب مصر الرسمية على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي -أحمد الشناوي - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح -أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامه جلال.
خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حماده - مروان عطيه - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر - مصطفي محمد -محمود كهربا - أحمد حسن كوكا