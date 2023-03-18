عاجل.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وشهدت قائمة منتخب مصر العديد من المفاجآت أبرزها استدعاء هشام صلاح الظهير الأيمن لفريق الإتحاد السكندري واستبعاد سام مرسي وأحمد حمدي وجاءت قائمة منتخب مصر الرسمية على النحو التالى:

محمد الفلاح - أعلن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري قائمة الفراعنة الرسمية لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والمقرر لها ان تقام في كوت ديفوار 2024.

محمد يوسف

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