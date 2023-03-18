شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني رودي جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة أبها والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في المواجهة التي ستقام ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل النصر المتوقع

ويقود تشكيل النصر في مباراة اليوم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ومن خلفه عبدالرحمن غريب ومحمد مران وجوستافو، وجاء تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها على النحو التالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، علي العمري، سلطان الغنام، ألفارو جوزنزاليس.

خط الوسط: عبد المجيد الصلهيم، جوستافو، محمد مران، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.



القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها



وتنقل فعاليات مباراة النصر وأبها عبر قناة SSC1 SD ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي المصري بلال أحمد علام