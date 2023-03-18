شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل إتحاد جدة الرسمي لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني نونو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تشكيل الفريق لمواجهة الفتح والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل إتحاد جدة الرسمي

وشهدت تشكيل إتحاد جدة الرسمي اليوم تواجد عبدالرزاق حمدلله في هجوم الفريق بجواره رومارينهو وبرونو هنركي وعبدالرحمن العبود، وجاء تشكيل إتحاد جدة الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمي: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومد الله العليان وزكريا هوساوي.

خط الوسط: برونو هنريكي وايفور كورنادو وهيلدر كوستا وعبد الرحمن العبود ورمارينهور.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد والفتح عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح وجاء ترددها على النحو التالى: