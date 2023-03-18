شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها وذلك في آقوى المواجهات التي ينتظرها محبي كريستيانو رونالدو والنجم البرتغالي بالتحديد.

موعد مباراة النصر وأبها

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وأبها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك معقل فريق النصر.

وتنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويرغب فريق النصر في تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على الثلاثة نقاط من أجل مواصلة الضغط على الاتحاد صاحب الصدارة في دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها



وتنقل فعاليات مباراة النصر وأبها عبر قناة SSC1 SD ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي المصري بلال أحمد علام