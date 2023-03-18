

الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت القوات البحرية الملكية

ويُعد التمرين من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و 30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و 35 قطعة بحرية.

واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.

// انتهى //

13:12ت م

0042



الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت القوات البحرية الملكية السعودية مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE ، الذي نُفذ في عدة مناطق بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.ويُعد التمرين من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و 30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و 35 قطعة بحرية.واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.// انتهى //13:12ت م0042

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات البحرية تختتم مشاركتها في التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX/CE23) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.