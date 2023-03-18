شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخماسية.. جماهير الأهلى تدعم صن داوينز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عادت حالة من الأمل والتفائل للنادي الأهلي، بعد الفوز على القطن الكاميروني أمس، فى المباراة التى أقيمت بجاروا، وأنتهت بتفوق المارد الأحمر برباعية نظيفة، الشئ الذي أبقي عل آمال الفريق القاهري فى التأهل للدور ربع النهائي.

وأكدت جماهير الأهلي خلال الساعات الماضية، على دعمها الكامل لفريق صن داوينز الجنوب أفريقي فى مواجهة الهلال السوداني، والتى من المقرر لها أن تقام عصر اليوم.

فعلى الرغم من تلقي الأهلى هزيمة ثقيلة من صن داوينز بخماسية منذ أياك قليلة، إلا أن الجماهير الحمراء تمني النفس أن يقوم الفريق الحنوب أفريقي، بالفوز أو التعادل مع الهلال، فى المباراة التى ستقام الليلة بأم درمان.

الشئ الذي سيؤجل من حسم الأهلي صعوده للجولة الأخيرة، والتى سيستضيف خلالها فريق الهلال بملعبه ووسط جماهيره، فى مواجهة يحتاج خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل.



كولر: ننتظر نتيجة مباراة صن داوينز

وحرص مدرب الأهلي، على التأكيد على أهمية الفوز أمام القطن، مشيرا إلى أن الفريق سيحدد خطته المقبلة، بناءا على مواجهة صن داوينز والهلال، والتى ستحسم مصير الفريق الاحمر من الإستمرار بالبطولة الأفريقية أو توديعها من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحل الهلال وصيفا للمجموعة برصيد 9 نقاط، يأتي الأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فى حين يتزيل القطن مجموعته دون رصيد من النقاط.