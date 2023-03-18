شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق في إطار الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي في المباراة التي ستقام اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الهلال والاتفاق

ويسعى فريق الهلال في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الفوز والثلاثة نقاط من أجل مواصلة الضغط على الفرق الآولى في دوري روشن السعودي والالتحاق بالاتحاد والنصر أصحاب المراكز الآولى والثانية.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق

ويقود هجوم الهلال في مباراة اليوم النجم أوديون إيجالو حيث فضل رامون دياز على بقاء سالم الدوسري على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة ومن المُتوقع أن يشارك في شوط المباراة الثاني، وجاء تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - سلمان الفرج - ميشيل ديلجادو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو