شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العربية والمحلية في معرفة من هو معلق مباراة الهلال والاتفاق في بطولة دوري روشن السعودي في المباراة التي ستقام اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من البطولة المحلية.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الهلال والاتفاق

وقبل هذه المباراة فإن فريق الهلال يحتل المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة من لعب 18 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق الاتفاق يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل في خمسة مباريات وتلقى الهزيمة في تسعة مباريات.

معلق مباراة الهلال والاتفاق

وأعلنت قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي عن معلق مباراة الهلال والاتفاق حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير مشاري القرني.