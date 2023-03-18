السعودية اليوم / "الأرصاد" : أتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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11:51ت م

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