السعودية اليوم / أمانة تبوك تختتم مشاركتها في أسبوع البيئة



تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت أمانة منطقة تبوك مشاركتها في معرض "بيئتك تعرفك" الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بمناسبة أسبوع البيئة, وذلك في مجمع تبوك بارك واستمر على مدى أربعة أيام.

وأوضحت الأمانة بأنه خصصت بالمعرض ركناً توعويًا لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة, إيمانًا منها بأهمية دورها البارز في الحفاظ على البيئة، كما قامت الأمانة وكمساهمة منها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير وفوائده الكثيرة العائدة على البيئة, بتوزيع أكثر من ٣٠٠ شتلة لعدد من أنواع شجر الظل، وذلك خلال مشاركتها في المعرض, بالإضافة إلى مبادرة غرس عدد من الأشجار في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان، وبمشاركة مجتمعية من المتطوعين.

وأكدت الأمانة حرصها على المساهمة في تحسين جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة من خلال الأعمال الكثيرة التي تقوم بها، كزراعة الأشجار, حيث جرى زراعة أكثر من ١٥٢ ألف شجرة بالمنطقة إضافة إلى إنشاء ١٤٢ حديقة و١٣ أخرى تحت التنفيذ، كما تخطط الأمانة مستقبلاً لإنشاء ٤٣٦ حديقة، ستساهم بشكل كبير في تعزيز البيئة وتحسينها.

وأضافت الأمانة بأنها رفعت خلال السنة الماضية أكثر من ٣٣٧ ألف طن من النفايات الصلبة، و ٨٢٥ ألف متر مكعب من مخلفات البناء، مدركةً أن تراكمها سينعكس سلبًا على البيئة.

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