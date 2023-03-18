شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها وذلك في آقوى المواجهات التي ينتظرها محبي الزعيم بالتحديد.

موعد مباراة الهلال والاتفاق



وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والاتفاق اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) معقل فريق الهلال.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعى فريق الهلال من مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز هذه المرة على حساب فريق الاتفاق من اجل الاقتراب أكثر نحو المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق



وتنقل فعاليات مباراة الهلال والاتفاق عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي مشاري القرني.