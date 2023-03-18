شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الاتحاد والفتح اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العربية والسعودية لمعرفة من هو معلق مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في الجولة الواحدة والعشرين من البطولة المحلية.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباراة الاتحاد والفتح

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق الفتح يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

معلق مباراة الاتحاد والفتح

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي عن معلق مباراة الاتحاد والفتح حيث سوف يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير جعفر الصليح عبر قناة SSC HD1.