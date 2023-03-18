شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفتح اليوم في دوري روشن السعودي.. مفاجآت نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني نونو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة الفتح والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفتح

وتشهد تشكيل الاتحاد في مباراة اليوم العديد من المفاجآت القوية والنارية أبرزها غياب طارق حامد بسبب الإيقاف لمدة مباراة وحيدة على خلفية الاشتباكات في مواجهة الباطن الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويقود الهجوم عبدالرزاق حمدلله وجاء تشكيل الاتحاد المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: جروهي

في خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، الشنقيطي

في خط الوسط: برونو هنريكي، هيلدر كوستا، كورنادو، رومارينيو - البيشي

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد والفتح عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح وجاء ترددها على النحو التالى: