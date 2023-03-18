شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها وذلك في آقوى المواجهات التي ينتظرها محبي الاتحاد بالتحديد.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والفتح اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق الاتحاد من مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز هذه المرة على حساب فريق الفتح من اجل الاستمرار في صدارة بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد والفتح عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح.