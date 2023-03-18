السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش في تركيا



أنقرة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، ولاية قهرمان مرعش جنوبي شرقي تركيا .

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن مركز الزلزال كان بمنطقة /غوكسون/، فيما وقعت على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم يشر البيان إلى وقوع أضرار جراء الزلزال .

// انتهى //

10:54ت م

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