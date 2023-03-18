

الطائف 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أهابت أمانة الطائف, الأهالي والزوار, بالابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمستنقعات التي شكلتها الأمطار على أنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة أنها قامت بتهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية لضمان انسيابية تدفق السيول خلال هطول الأمطار.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي, مشيراً إلى أن الأمانة سيّرت فرق لرصد تجمّعات المياه والتعامل معها, ووضعت 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية.

ودعا المواطنين والمقيمين من أهالي الطائف إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو تجمعات مائية عبر هاتف البلاغات البلدية 940.

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09:41ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تجهز 50 فرقة للأمطار وتتابع أداء قنوات تصريف السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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