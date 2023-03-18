شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب ميسي 600 مليون يورو كراتب من الهلال.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

والد ميسي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن مفاوضات الهلال

وكشف الأرجنتيني خورخي ميسي، والد ووكيل النجم ليونيل ميسي، عن حقيقة طلب ميسي بتقاضي 600 مليون يورو كراتب سنوي من الهلال السعودي.

وارتبط إسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال، الذي يسعى للحصول على خدماته بعرض تاريخي، في الصيف المقبل، بينما تهتم العديد من الأندية بضمه عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ونشر خورخي ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ردًا حاسمًا على الأنباء الأخيرة عن مستقبل نجله ليونيل.

وقال خورخي: "هذه أخبار مزيفة"، في إشارة إلى أن ليونيل ميسي قد طلب 600 مليون يورو كراتب من الهلال سنويًا، من أجل التوقيع له في الصيف المقبل.

وأشار أيضًا وكيل ليو، إلى أن أنباء رفض باريس سان جيرمان لطلبات ميسي ما هو إلا خبر مزيف.

وتابع خورخي في بيانه: "إلى متى يستمر هذا الكذب؟ أين الأدلة على تلك الأنباء؟".

واختتم رسالته: "لا أحد سيصدق تلك الأنباء المزيفة حتى وإن انتشرت بكل مكان، ولكن لن نصمت في وجه تلك الأخبار التي تكتب من أجل مزيد من المتابيعن فقط".