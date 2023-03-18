شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم موقف نجم الفريق المعار.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يرفض تجديد إعارة بيريرا

وكشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات ملف إعارة النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المعار حاليًا في صفوف نادي الوحدة الإماراتي.

أكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، على أن إدارة نادي الوحدة الإماراتي ترغب بقوة في تجديد إعارة ماثيوس بيريرا لموسم إضافي بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

الهلال يسعى لرحيل نجم الفريق نهائيًا

وأوضحت الصحيفة أن رغبة إدارة الهلال هي بيع عقد اللاعب بصفة نهائية في ظل العروض القوية المقدمة له والتي يعد أبرزها العروض البرازيلية، حيث ترغب العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب.

ويعد قرار رحيل بيريرا عن الهلال، بسبب دخوله في صدامات عنيفة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول، والذي طلب من إدارة فهد بن نافل، الاستغناء عن اللاعب.

وكان الهلال قد أعلن في وقتٍ سابق، إعارة بيريرا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.