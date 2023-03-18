شكرا لقرائتكم خبر عن مصير صفقات الأهلي الجديدة بعد عقوبة الفيفا بالحرمان من القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة قاسية على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، بالحرمان من القيد لمدة فترتين انتقال متتاليتين، على أن يتم تنفيذ العقوبة بداية من المريكاتو الصيفي القادم 2023 حتى ميركاتو الشتاء 2024.

موقف الأهلي من الصفقات الجديدة بعد عقوبة الفيفا

ويتسائل العديد من عشاق الكرة السعودية، عن موقف الصفقات الجديدة التي تعاقد معاها النادي الأهلي، قبل أن يتم إصدار العقوبة ضده.

وكشف الخبير القانوني يعقوب المطير، خلال تصريحات لفضائية sbc الرياضية، عن الموقف القانوني للنادي الأهلي، عقب قرار "فيفا".

وقال المطير: "الأهلي يجب أن يتقدم فورًا برفع طلب تدابير وقتية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس"، من أجل رفع قرار الإيقاف بشكل مؤقت، مبينًا أنه من الأفضل أن يطلب الأهلي تدابير وقتية قبل فترة الانتقالات المقبلة، والتي تبدأ من عندها عقوبة النادي".

وأضاف: "شروط محكمة كاس صعبة، ونسبة قبول طلب التدابير الوقتية للأهلي ضئيلة، يجب أن يقدم الأهلي ما يثبت وقوع الضرر عليه، وأن يسدد كامل عقد لاعب بما يثبت حسن النية، ولكن شروط المحكمة ليست سهلة، وإذا لم يتم قبول التدابير الوقتية، فإن الأهلي سيمر بموسم كامل دون تسجيل، كما حدث مع الهلال".

وأكد المطير: "في حالة عدم قبول التدابير الوقتية، فإن الأهلي لن يتمكن من قيد الصفقات الجديدة، التي تعاقد معها بدءًا من الموسم المقبل، وهم ثنائي التعاون "سميحان النابت، فهد الرشيدي"، ولاعب الهلال عبد الله عطيف".

وأتم: "أما عن اللاعبين المعارين، وعلى رأسهم عمر السومة وإزجان أليوسكي، فإن الأهلي بإمكانه استعادة المعارين لأنهم لا يزالوا مقيدين في كشوفات الأهلي، وغادروا النادي بصفة الإعارة وليس الانتقال النهائي، كما أن الأهلي بإمكانه تمديد عقود لاعبين حاليين في الفريق".

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو السعودي

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 52 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطة عن الحزم المتصدر، علمًا بأن الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى، سيتأهلون مباشرة إلى دوري المحترفين، في الموسم المقبل "2023-2024".