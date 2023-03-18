السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 9259 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس سول 18

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 9259 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و159 حالة.

// انتهى //

06:05ت م

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سيئول 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس سول 18سجلت كوريا الجنوبية اليوم 9259 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و690 ألفا و223 حالة، حسبما ذكرت وكالة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و159 حالة.// انتهى //06:05ت م0018

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