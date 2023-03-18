شكرا لقرائتكم الصقور السعودية تزين سماء جدة ضمن فعاليات فورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدَّم فريق الصقور السعودية اليوم، عروضًا جويةً في سماء مدينة جدة؛ وذلك بمناسبة احتضان كورنيش جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1.

واستعرض فريق الصقور من خلال طائراته مهاراته في سماء كورنيش جدة بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكَّلوا لوحات فنية نالت استحسان أهالي وزوار عروس البحر الأحمر.