شكرا لقرائتكم شقيق مفقود سيول جازان: سرعة دفنه ستهون علينا المصيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طالب موسى الريثي، شقيق أحد مفقودي سيول جازان، بزيادة عدد القوارب في بحيرة السد لسرعة الحصول على أخيه لدفنه حتى تهون عليهم المصيبة.

جهود مبذولة

وأوضح الريثي، خلال مداخلة مع برنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن الجهود لا تزال مبذولة كم قبل الدفاع المدني وفرق حرس الحدود للوصول إلى جثمان أخيه المفقود منذ مساء يوم الاثنين في الثالثة عصرًا، متمنيًا الرحمة لأخيه وموجهًا الشكر للقيادة الحكيمة على الجهود المبذولة والمستمرة حتى الآن.

استمرار البحث

وفي وقت سابق، أعلنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنها تباشر البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبية، والريث.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عمليات البحث جارية بمساندة الفرق التطوعية.