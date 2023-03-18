وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تحصص التصميم، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تحصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)