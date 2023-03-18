وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مستشار الصحة العقلية.

– طبيب الجرعات/ العلاج الإشعاعي.

– أخصائي الأعمال/ التخطيط.

– طبيب الأشعة.

– أخصائي طب طوارئ.

– أخصائي التخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)