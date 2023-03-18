شكرا لقرائتكم توزيع مظلات شمسية للمعتمرين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، بتوزيع مظلات شمسية للمعتمرين في صحن الطواف، اليوم الجمعة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وطمأنينة.

وبحضور ومشاركة الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والإنسانية الأستاذ عمر بن سليمان المحمادي ومساعد مدير عام الخدمات الاجتماعية الأستاذ أحمد البركاتي ومدير إدارة رعاية شؤون المسنين الأستاذ محمد الجوفي.

حملة معتمرينا

وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، الأستاذ سعود بن عطية الزهراني، بأن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية حرصت منذ وقت مبكر لتوفير المظلات الشمسية وتوزيعها على المعتمرين في صحن الطواف للوقاية من حرارة الشمس وتمكنهم من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تسهل على قاصدي بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وفق منظومة خدمات متكاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في خدمة الحرمين الشريفين.

توجيهات السديس

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية الأستاذ خالد بن فهد الشلوي.