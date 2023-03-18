شكرا لقرائتكم كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد محلل سباقات الهجن محمد الصيعري، أن كأس العلا للهجن هو الأغلى عالميًّا من حيث قيمة الجوائز، والتي تتجاوز الـ 80 مليون ريال.

وأضاف الصيعري خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن سباقات الهجن تحظى بدعم من القيادة الرشيدة.

ولفت الصيعري إلى أن سباقات الهجن تأتي ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقديم سباقات الهجن وتقديم ونقل التراث السعودي إلى العالمية.

الحفل الختامي للهجن

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتوج وزير الداخلية الفائزين بشوطي كأس العلا للهجن، حيث حققت هجن “مرغم” بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.