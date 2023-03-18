شكرا لقرائتكم ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد حفل الفنان والمطرب عبدالمجيد عبدالله، حضورًا جماهيريًّا لافتًا قدر بنحو 25 ألفًا من محبيه، قدم خلالها أجمل أغانيه القديمة والجديدة منها “يابعدهم كلهم”، “مو بس أحبك”، “ما قدرت أصبر وجيتك”، “من بعد جد ولعب”، “يا ابن الأوادم”، “مع السلامة يا حبيبي”، وغيرها.

تنظيم عالمي

من جانبه، عبر الفنان عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بالحضور الجماهيري، مشيدًا بعملية التنظيم للحفل الذي وصفه بـ شبه العالمي موجهًا التحية لـ سالم الهندي رئيس روتانا، وسط تفاعل كبير من المعجبين بالليلة الطربية للفنان عبدالمجيد عبدالله.

حفل جماهيري

يذكر أن الجماهير الكبيرة تواجدت في مسرح جدة سوبر دوم منذ فتح البوابات وقبل الحفل بساعات، لحضور حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، وقد وصل عدد الحضور إلى 25 ألفًا “حسب روتانا”، فيما عبر الفنان عن اعتزازه بهذا الحضور الكبير، من خلال تصويره لفيديو بجواله الشخصي أثناء تواجده على المسرح ذاكرًا تاريخ الحدث وملتقطًا مشاهد للجمهور توضح العدد الكبير.