شكرا لقرائتكم 8 فرق تتنافس على لقب عميد سفراء الابتكار ومليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تختتم آخر حلقات برنامج “ابتكارات المملكة” يوم السبت المقبل والذي يعرض على شاشة “قناة السعودية” عند الساعة 8:30 مساء، إذ تتنافس ‏8 فرق من المبتكرين على لقب عميد سفراء الابتكار لعام 2023، والظفر بجائزة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب الحصول على فرص تمويلية وشراكات لتطوير مشاريعهم.

مشاركة الجمهور

ويمكن للجمهور المشاركة في التصويت للفريق المفضل لديهم عبر رسالة قصيرة إلى STC (858885)، وموبايلي (600418)، وزين (758235)، تتضمن رقم الفريق المتنافس، وتضم المتنافس (1) معاذ بوعائشة مبتكر المشروع الطبي ثلاثي الأبعاد، والمتنافس (2) فريق “إم إل سنس” الفائز بسفير قطاع الطاقة، والمتنافس (3) سعيد الزهراني مبتكر طائرة براق، والمتنافس (4) محمد الرزاز مبتكر نظام أوتو، والمتنافس (5) نسرين العيسى صاحبة مشروع اعرف حقوقك، والمتنافس (6) نورة الموسى صاحبة ابتكار “ركين”، والمتنافس (7) نوف الحازمي صاحبة ابتكار بلاستوف، والمتنافس (8) والأخير فريق 3DIT الفائز بلقب سفير الصحة والاستشفاء.

ابتكارات المملكة

ويعد برنامج ابتكارات المملكة من البرامج الداعمة للشباب السعودي الشغوف، الذي يهتم بالعلوم والتقنية؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على الاختراعات التي تُلبي حاجة قطاعات عدة في السعودية، وتعرض الحلول لها عبر ابتكارات لمخترعين من فئة الشباب؛ لتحاكي رؤية 2030، وتسخّر هذه الاختراعات لخدمة المجتمع.

كما تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم البرامج ذات المحتوى المحلي والمفيد للمشاهد لإثراء معرفته وثقافته، وإبراز دور الشباب في علو مكانة بلادهم التي أصبحت رائدة في مجالات عدة.