شكرا لقرائتكم فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وزارة الحرس الوطني؛ لفوز حسابها بتويتر بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي.

40 فائزًا

والجائزة تنظمها إمارة منطقة القصيم ضمن مبادراتها في جانب الأمن الفكري، حيث أقيم حفل تكريم 40 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الثانية، بحضور الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية، ونائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة وممثلي الوزارات الفائزة بالجائزة.

فريق محترف

وتسلم المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال بوزارة الحرس الوطني رائد بن سعد المطيري جائزة الوزارة إثر التميز والإبداع في محتوى الحساب عبر تويتر، حيث يضم طرحًا متنوعًا شاملًا ويقف خلفه فريق إعلامي محترف في صناعة المحتوى والتصوير والإنتاج وتوليد الأفكار.

يشار إلى أن مركز الإعلام والاتصال بوزارة الحرس الوطني يعمل على مواكبة المناسبات الوطنية بأعمال إبداعية، تتنوع بين الأفلام الوثائقية والأفكار الإبداعية، وسبق أن قدَّمت “سهم معزي”، و”10-1″، و”اللواء الذهبي”، و”غن يا وادي حنيفة” وغيرها من الأعمال التي لاقت الإعجاب والثناء، وفازت بالجوائز.