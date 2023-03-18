شكرا لقرائتكم انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الشطرنج بأكبر الجوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت المرحلة الأولى من بطولة الشطرنج، والتي تقام ضمن فعاليات تقويم الرياض بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج، وتستمر منافسات البطولة على مدى يومين حتى 18 مارس.

أكبر الجوائز

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو عن انطلاق المسابقة بجوائز هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بما يعادل 800 ألف ريال موزعة على المراكز العشر الأولى، حيث بلغ عدد المشاركين بالمسابقة إلى 104 مشاركين من 20 دولة عربية.

قوانين البطولة

وتنظم بطولة الشطرنج في أرينا بوليفارد رياض سيتي، بحسب قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، وفق النظام السويسري في اللعب، حيث يتنافس المشاركون عبر تسع جولات تعتمد على نظام الشطرنج السريع ـ فيشر بوقت 15 دقيقة + 10 ثوانٍ مع كل نقلة لكل اللاعبين واللاعبات. ويتم تحديد الفائزين وفق ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، ويمنح الفائز الأول فيها جائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 200 ألف ريال، والمركز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، كما توجد جوائز إضافية إلى المركز العاشر.