شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعلق على إحرازه هاتريك للأهلي في شباك القطن الكاميروني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالتعليق على إحرازه هاتريك في شباك القطن الكاميروني، بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح كهربا من إحراز ثلاثة أهداف للنادي الأهلي، في مباراة التي فاز بها بأربعة أهداف نظيفة دون رد أمام القطن الكاميروني.

وقال كهربا: أحمد الله وأشكره على فضله والنعم التي منحني إياها في هذه الفترة، وأشكر زملائي الذين ساعدوني والجهاز الفني والجماهير التي تساندنا دائمًا، والحمد لله على الفوز وإسعاد الجماهير.

وتابع: أنا أعلم أن الجماهير (زعلانين مننا جدًا) وحقكم علينا جميعًا، وإن شاء الله الفترة القادمة نُصالحكم.

وأضاف: توقعت أن أسجل 3 أهداف اليوم، وقلت لـ الدكتور وفائي واليوم هو عيد مولده، إنني سأحرز (هاتريك) وسأهديه لك.

وشدد: الروح دائمًا موجودة في كل مباراة وهذا سبب النجاح، وإن شاء الله الجماهير سترى فريقًا مختلفًا عن الفترة الماضية، وسنُصالحهم لأننا ليس لنا غيرهم، وأتمنى أن يظلوا داعمين لنا، وأشكرهم على دعمهم لي على المستوى الشخصي والفريق كله.

واختتم: أنا وزملائي في حالة تركيز لمواصلة العمل بنفس القوة وتقديم نتائج وأداء يرضيان جماهير الأهلي.