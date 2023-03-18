شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من فيريرا عقب خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتوديع دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين نظيفين دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتحدث فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: أنهينا حلم المشوار الإفريقي، كنا أفضل في الشوط الأول، وكان ينقصنا الثقة لإحراز الأهداف، وهذافوز مستحق للمنافس.

وتابع: لم نكن على المستوى المطلوب للفوز، والمنافس لديه الإمكانات، وأهنئه على الفوز، وعلى الزمالك أن يعيد التفكير في المستقبل.

وأضاف: بلوزداد فريق جيد ولديه لاعبين جيدين ونجحوا في الفوز، وأتوقع أن ينافسوا خلال المراحل المقبلة، لا أتحدث عن الماضي ولكن لا بد من التفكيز في المستقبل.

وأتم: كما تعلمون أن الزمالك فاز بلقب الدوري المصري والكأس في العام الماضي، لكن لا بد من إحداث توازن والعمل بشكل أكبر في المستقبل.