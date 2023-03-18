السعودية اليوم / برعاية سمو أمير منطقة الجوف.. المركز الوطني لسلامة الطرق يقيم برنامج "السلامة أولاً "



سكاكا 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أقام المركز الوطني لسلامة الطرق برنامج "السلامة أولاً" بمنطقة الجوف، بالشراكة مع إمارة المنطقة في مهرجان زيتون الجوف الدولي، حيث دُشن البرنامج بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية فهيد مطلق، وعدد من قيادات الجهات الشريكة.

ويهدف البرنامج الذي استمر لمدة يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، بواسطة عدد من أجهزة المحاكاة التفاعلية والبرامج التوعوية الموجهة لكافة أفراد المجتمع للتقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب المركبة، وجهاز آخر لمحاكاة الاصطدام، وآخر لتعليم القيادة.

كما خصص البرنامج ركناً تعريفياً بأهمية استخدام كراسي الأطفال في المركبات والتعريف بمواصفاتها وأنواعها، وتوزيع دليلاً إرشادياً يتناول عمر وحجم ووزن الطفل المناسب لكل كرسي.

ويأتي البرنامج استكمالاً للعديد من البرامج والحملات والمبادرات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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