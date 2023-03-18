شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كولر عقب فوز الأهلي أمام القطن الكاميروني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره القطن الكاميروني، في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز أمام القطن الكاميروني، بأربعة أهداف نظيفة دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطالإفريقيا.

وتحدث كولر: لعبنا مباراة كبيرة وبهدوء وبثقة وهذا كان أهم شيء، سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، وأهدرنا فرصة في البداية ولكن اللاعبين صبروا لأن هذه المباراة كانت تحتاج إلى الصبر، وبعد ذلك استغلوا الفرص وأحرزنا أهدافًا، وكهربا سجل 3 أهداف وقدم أداءً مميزًا.

وتابع: فاجأت اللاعبين بأنني لم أدربهم في يوم وسط هذا الضغط، وهم أنفسهم تفاجأوا أنني أعدهم نفسيًا وأجهزهم لمباراة اليوم من أجلنسيان مباراة صن داونز والخروج من تلك الكبوة التي كانوا فيها نفسيًا وساعدناهم على ذلك لكي يفوزون بلقاء اليوم، وبالفعل كانوا فيحالة تركيز عالية خلال التدريبات.

وأضاف: الكثير من الجماهير لا تعلم لماذا هذا اللاعب لا يشارك وأخر يُشارك، الذين لا يعرفوه هو أنني أحتاج للاعبين جاهزين، أتحدث مع اللاعبين وأشعر بهم وبحالتهم النفسية والبدنية، وأختار أفضل تشكيل للمباريات، الضغط لن يقل في المرحلة القادمة بل سيزيد والتدوير سيكون مهمًا جدًا.

وأتم: اللاعبون غير الدوليين سيحصلون على إجازة، وبعد ذلك سنستعد بشكل قوي للمرحلة القادمة خلال فترة التوقف.