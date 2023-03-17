السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة" تُنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، استعداداته لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك بتهيئة جميع المواقيت ومساجد الحِل ومرافقها لاستقبال المعتمرين والزوار،في إطار الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، كما تم تجهيز الجوامع والمساجد وتزويدها باحتياجاتها، التي اشتملت على الفرش وتوفير المصاحف بمختلف الأحجام، وخزائن حفظ المصاحف، والمستلزمات الأخرى، وكذلك تجهيز فرق ميدانية لعمل الصيانة الطارئة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات يومية على المساجد الجوامع؛ للتأكد من أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف.. مبينًا أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا، وتأكيد سرعة إنهاء الأعطال والبلاغات والشكاوي والملحوظات والإفادة عنها.

وأبان أنه جرى التنبيه على منسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الأئمة المصلين في أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتَّى أنواعها، كما جرى التنبيه على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، ورفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان المبارك، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

وأشار إلى أهمية التحقق من عدم وجود أي مخالفات للمعتكفين في المساجد، ومعرفة الإمام بيانات المعتكفين، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي وفق الضوابط والتوجيهات المبلغ مسبقاً، وتنظيم مشروع إفطار الصائمين في جوامع ومساجد المنطقة، وعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها.

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23:34ت م

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