السعودية اليوم / محافظ تيماء يؤكد أهمية التعاون القائم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمحافظة



تبوك 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

أكد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري،أهمية التعاون القائم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمحافظة في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن جميع الأهداف التي تعمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على تحقيها تعدُّ أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن جميع القطاعات الحكومية بمحافظة تيماء تعمل على تقديم الخدمات المساندة؛ لإنجاح الفعاليات التي تقام بها.

داعيًا أهالي المحافظة والسائحين والزوار إلى حضور المهرجان الذي يقام لمدة خمسة أيام بمنتزه السور الأثرية، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المقامة فيه.

// انتهى //

23:22ت م

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تبوك 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسأكد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري،أهمية التعاون القائم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمحافظة في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حضوره أمس المهرجان الأول الذي تنظمه الهيئة بالمحافظة :إن الهيئة تعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية مع إشراكها المجتمعات المحلية في جميع الفعاليات التي تقيمها، وتحرص على رفع الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث.وأشار إلى أن جميع الأهداف التي تعمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على تحقيها تعدُّ أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.وأضاف بأن جميع القطاعات الحكومية بمحافظة تيماء تعمل على تقديم الخدمات المساندة؛ لإنجاح الفعاليات التي تقام بها.داعيًا أهالي المحافظة والسائحين والزوار إلى حضور المهرجان الذي يقام لمدة خمسة أيام بمنتزه السور الأثرية، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المقامة فيه.// انتهى //23:22ت م0126

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