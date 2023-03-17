شكرا لقرائتكم خبر عن والد ميسي يكشف حقيقة مفاوضات الهلال ووجود خلافه مع جالتييه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بالكشف حقيقة مفاوضات الهلال السعودي لضمه.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن الهلال السعودي بدأ مفاوضاته، وذلك من أجل ضم ليونيل ميسي لصفوف الفريق في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير، أن الهلال قدم عرض براتب سنوي قيمته 220 مليون يورو، لضم ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي.

وسوف ينتهي عقد ميسي مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

ونشر خورخي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": أنباء كاذبة!، إلى متى تكذب؟؟ أين الدليل؟؟، كلها أخبارمزيفة، حسنًا! بغض النظر عن عدد الأكاذيب التي تجعلك تصدق شيئًا، لن نتسامح بعد الآن مع الاختراعات لجذب المتابعين.