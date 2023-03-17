الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الزمالك بث مباشر دون تقطيع

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مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت بث مباشر

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط من أجل الاقتراب خطوة آخرى من التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط حيث لعب 4 مباريات وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين في دور المجموعات من البطولة المحلية.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول الفريقين من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق الزمالك ولكن باتت كل المحاولات بالفشل.

وكان نادي الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بالمباراة، من أجل محاولة العودة مرة آخرى للمنافسة والصعود من دور المجموعات.