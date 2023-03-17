شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. الشوط الثاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والمصرية بالتحديد في معرفة مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. الشوط الثاني التي تقام اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويسعى نادي الزمالك في الشوط الثاني من المباراة من تحقيق الفوز وتسجيل هدف واحد على الأقل وتحقيق الثلاثة نقاط من أجل التشبث بآخر آمال الفريق في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق شباب بلوزداد يرغب هو الآخر وسط ملعبه وأمام جماهيره لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع والآخير بجدول ترتيب مجموعته الخامسة، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، برصيد ستة نقاط.