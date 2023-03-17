شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد دون تقطيع لايف ناو.. بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد جودة عالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد دون تقطيع لايف ناو.. بث مباشر الزمالك ضد شباب بلوزداد جودة عالية واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة المقرر لها اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول الفريقين من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق الزمالك ولكن باتت كل المحاولات بالفشل.

وكان نادي الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بالمباراة، من أجل محاولة العودة مرة آخرى للمنافسة والصعود من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع والآخير بجدول ترتيب مجموعته الخامسة، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، برصيد ستة نقاط.